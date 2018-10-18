Силуанов рассказал о просроченных долгах иностранных государств перед Россией

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал про просроченные задолженности иностранных государств и их компаний перед российской стороной.

Как объяснил ТАСС министр, просроченная задолженность зарубежных стран перед Россией выросла из-за санкций.

«Были определённые задержки в платежах организаций, это санкционные последствия», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал заключение на проект федерального бюджета на будущую трёхлетку Счётной палаты. В РБК писали, что в документе указывается, что просроченная задолженность иностранных государств перед Россией выросла на $3,5 млрд, или на 36,2%.

Ранее Силуанов заявил о снижении госдолга российских регионов с начала 2018 года на 200 млрд рублей.