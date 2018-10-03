Силуанов сообщил о снижении госдолга регионов

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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил о снижении госдолга российских регионов с начала 2018 года на 200 млрд рублей.
Силуанов сообщил о снижении госдолга регионов
  • РИА Новости

«Нам впервые удалось снизить объём номинального уровня госдолга субъектов России, а в этом году ещё больше снизим. Мы в этом году видим уже, что снижение долга по сравнению с началом года составляет 200 млрд рублей», — цитирует ТАСС Силуанова.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что правительство России утвердило постановление, смягчающее условие реструктуризации задолженности регионов. Отмечается, что Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли госдолга субъекта. Данное решение позволит повысить устойчивость бюджетов регионов, подписавших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли госдолга субъекта федерации в сумме доходов бюджета региона.

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