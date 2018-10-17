Эксперт оценил слова замглавы Минэнерго о возможности строительства «Северного потока — 3»
- Reuters
«Мы видим, что «Газпром» в последнее время нарастил поставки. Это значит, что европейцы будут нуждаться в дополнительных объёмах газа извне», — сказал Пикин.
Он отметил, что на рынок претендуют и другие поставщики, в том числе поставщики сжиженного газа.
«Это счётная задача, нужно прогнозировать баланс по газу в Европу и с учётом этого смотреть, есть ли место для дополнительных объёмов в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт.
Ранее Яновский заявил, что речь идёт о вопросах экономики, а не политики.