Эксперт оценил слова замглавы Минэнерго о возможности строительства «Северного потока — 3»

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского о возможности строительства трубопровода «Северный поток — 3» при росте спроса на газ на территории Европы.
Эксперт оценил слова замглавы Минэнерго о возможности строительства «Северного потока — 3»
  • Reuters

«Мы видим, что «Газпром» в последнее время нарастил поставки. Это значит, что европейцы будут нуждаться в дополнительных объёмах газа извне», — сказал Пикин.

Он отметил, что на рынок претендуют и другие поставщики, в том числе поставщики сжиженного газа.

«Это счётная задача, нужно прогнозировать баланс по газу в Европу и с учётом этого смотреть, есть ли место для дополнительных объёмов в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

Ранее Яновский заявил, что речь идёт о вопросах экономики, а не политики.

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