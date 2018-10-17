Власти выделили 71,6 млн рублей на поддержку фермеров в Москве

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Власти выделили 71,6 млн рублей на поддержку московских фермеров, сообщает «Вечерняя Москва».
Власти выделили 71,6 млн рублей на поддержку фермеров в Москве
  • © pixabay.com

Мэр Сергей Собянин принял решение об увеличении с 1 января 2019 года размера субсидирования по молочному животноводству. Вырастет и ставка на содержание племенных животных. Соответствующий документ был подписан летом по итогам визита в ООО «Современные агротехнологии».

По итогам кампании 2018 года «Современным агротехнологиям» направлено из городского бюджета 62,7 млн рублей субсидий. Ещё два предприятия получили финподдержку на 8,4 млн и 0,5 млн рублей.

Всего в Москве восемь направлений, по которым фермеры получают денежную поддержку. Эти средства позволяют им обновлять технику, закупать корм, расширять хозяйство. Столица также субсидирует ставки по кредитам.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму заявили о получении 6 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства за два года.

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