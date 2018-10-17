Цены на бензин в России за месяц выросли на 10%

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Цены производителей на автомобильный бензин в России в сентябре увеличились на 10% по сравнению с августом, сообщает Росстат.
Цены на бензин в России за месяц выросли на 10%
  • Reuters

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо лёгкое нефтяное дистиллятное, дистилляты лёгкие, не включённые в другие группировки, — на 11,5%, бензин автомобильный — на 10%, мазут топочный — на 9,8%», — говорится в материалах.

Кроме того, топливо дизельное арктическое подорожало на 7,6%, газойль — на 7,5%, пропан и бутан сжиженные — на 7%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в 2019 году из-за увеличения акцизов не ожидается.

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