В Госдуме оценили подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил подписание польской нефтегазовой компанией PGNiG и американской Venture Global LNG контракта на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет.

«Россия никому не диктует, что покупать. Если люди хотят иные виды топлива, они их могут покупать у других стран. Только вот покупка у Соединённых Штатов СПГ — это рабство. Потому что стоимость его выше», — заявил Милонов.

По его словам, американцы — бизнесмены, которые никому не помогают, предпочитая вкладывать и инвестировать.

Как считает депутат, политические рычаги обеспечивают американцам новые рынки сбыта.

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.