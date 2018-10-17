В Госдуме оценили подписание контракта на поставку СПГ из США в Польшу
- РИА Новости
«Россия никому не диктует, что покупать. Если люди хотят иные виды топлива, они их могут покупать у других стран. Только вот покупка у Соединённых Штатов СПГ — это рабство. Потому что стоимость его выше», — заявил Милонов.
По его словам, американцы — бизнесмены, которые никому не помогают, предпочитая вкладывать и инвестировать.
Как считает депутат, политические рычаги обеспечивают американцам новые рынки сбыта.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.