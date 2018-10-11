Эксперт прокомментировал предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.

По словам Чижова, у американцев вряд ли получится увеличить поставки своего газа в Европу таким образом.

«Я думаю, это маловероятно. С моей точки зрения, скорее всего, они будут пробовать делать элонгатор канала для поставок американского газа, но, насколько я понимаю, маятник европейского понимания в последнее время качнулся в другую сторону», — заявил он.

Как пояснил Чижов, в нынешней ситуации все понимают необходимость соблюдать паритет.

Он напомнил, что попытки противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2» наталкиваются на всё большую оппозицию ведущих европейских стран, не учитывая страны Прибалтики и Польшу.

Ранее заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».