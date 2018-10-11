Эксперт прокомментировал предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа

Короткая ссылка
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Эксперт прокомментировал предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа
  • Reuters

По словам Чижова, у американцев вряд ли получится увеличить поставки своего газа в Европу таким образом.

«Я думаю, это маловероятно. С моей точки зрения, скорее всего, они будут пробовать делать элонгатор канала для поставок американского газа, но, насколько я понимаю, маятник европейского понимания в последнее время качнулся в другую сторону», — заявил он.

Как пояснил Чижов, в нынешней ситуации все понимают необходимость соблюдать паритет.

Он напомнил, что попытки противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2» наталкиваются на всё большую оппозицию ведущих европейских стран, не учитывая страны Прибалтики и Польшу.

Ранее заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов в беседе с Nation News оценил слова президента США Дональда Трампа об отсутствии планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить