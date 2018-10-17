В НСПК рассказали о продвижении карт «Мир» в странах ЕАЭС

Российскую платёжную систему «Мир» будут продвигать в странах, популярных у отечественных туристов, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря Национальной системы платёжных карт (НСПК) Елену Бочарову.

По её словам, в настоящее время идёт активная работа по формированию единого платёжного пространства в странах ЕАЭС.

Уже обеспечен прямой приём карт «Мир» в Армении, с «Миром» начинает работать и часть инфраструктуры Белоруссии.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что отдельные элементы национальной платёжной системы России должны распространяться за рубежом, в странах БРИКС.

Также СМИ сообщали, что для карт «Мир» разработали браслеты и брелоки с функцией бесконтактной оплаты.