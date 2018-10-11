СМИ: Для карт «Мир» разработали браслеты и брелоки с функцией оплаты

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Для карт «Мир» разработали браслеты и брелоки с функцией бесконтактной оплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную систему платёжных карт (НСПК).
СМИ: Для карт «Мир» разработали браслеты и брелоки с функцией оплаты
  • РИА Новости

В аксессуары интегрируют специальный чип. Он позволит оплачивать проезд и покупки в торговых точках.

«Наша задача — предоставить банкам апробированные технологии, а вопросы выбора категорий клиентов и вида форм-фактора будут решать сами банки», — уточнили в пресс-службе НСПК.

Пилотный проект оплаты картами «Мир» с помощью браслетов начал работу совместно с Россельхозбанком.

Ранее сообщалось, что количество карт «Мир» выросло на 22% с начала года.

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