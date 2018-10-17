Россия сократила вложения в гособлигации США до $14 млрд

Россия в августе сократила вложения в государственные облигации Соединённых Штатов до $14 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

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Согласно статистике, российские вложения составляют $14,097 млрд. В июле Россия выбыла из списка самых крупных держателей американских казначейских бумаг, а в апреле почти вдвое сократила свои вложения — на $47,4 млрд, до $48,7 млрд.