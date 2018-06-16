Россия почти вдвое сократила вложения в гособлигации США за апрель

Россия в апреле почти вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на $47,4 млрд до $48,7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Лидерами по вложениями остаются Китай (около $1,2 трлн) и Япония ($1,031 трлн). Таким образом, Россия занимает 22-ю строчку в рейтинге стран — держателей бумаг.