Россия почти вдвое сократила вложения в гособлигации США за апрель

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Россия в апреле почти вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на $47,4 млрд до $48,7 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Лидерами по вложениями остаются Китай (около $1,2 трлн) и Япония ($1,031 трлн).

Таким образом, Россия занимает 22-ю строчку в рейтинге стран — держателей бумаг.

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