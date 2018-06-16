Россия почти вдвое сократила вложения в гособлигации США за апрель
Россия в апреле почти вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на $47,4 млрд до $48,7 млрд.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Лидерами по вложениями остаются Китай (около $1,2 трлн) и Япония ($1,031 трлн).
Таким образом, Россия занимает 22-ю строчку в рейтинге стран — держателей бумаг.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube