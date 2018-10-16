Эксперт прокомментировал ситуацию в российской экономике

Короткая ссылка
Завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что по ключевым параметрам картина в отечественной экономике в целом позитивная.
Эксперт прокомментировал ситуацию в российской экономике
  • Reuters

Как отметил эксперт, это подтверждается показателями по промышленности, безработице и инфляции.

«Сельское хозяйство и промышленность большей частью уже переведены под национальную юрисдикцию и защищены, резервы накоплены. Это даёт определенные гарантии на будущее, что ситуация не ухудшится», — сказал Масленников.

По его мнению, у России в нынешних условиях только один путь для обеспечения экономического роста — создавать условия для деловой инвестиционной активности, чего можно добиться самыми разными методами.

Ранее Путин заявил, что системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, увеличить заработные платы и реальные доходы россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить