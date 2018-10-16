Эксперт прокомментировал ситуацию в российской экономике

Завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что по ключевым параметрам картина в отечественной экономике в целом позитивная.

Как отметил эксперт, это подтверждается показателями по промышленности, безработице и инфляции.

«Сельское хозяйство и промышленность большей частью уже переведены под национальную юрисдикцию и защищены, резервы накоплены. Это даёт определенные гарантии на будущее, что ситуация не ухудшится», — сказал Масленников.

По его мнению, у России в нынешних условиях только один путь для обеспечения экономического роста — создавать условия для деловой инвестиционной активности, чего можно добиться самыми разными методами.

Ранее Путин заявил, что системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, увеличить заработные платы и реальные доходы россиян.