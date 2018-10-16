Эксперт прокомментировала темпы роста стоимости пшена в России

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова прокомментировала темпы роста стоимости пшена в России.
Эксперт прокомментировала темпы роста стоимости пшена в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время 1 кг пшена в среднем стоит 44 рубля (30 рублей в начале года). В результате, отметила эксперт, пшено переместилось в сегмент дорогих круп.

«В прошлом году был низкий валовый сбор проса. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», — пояснила она.

Глазунова также оценила снижение стоимости гречки — с января крупа подешевела примерно на 8 рублей, до 48 рублей за 1 кг.

По словам эксперта, это произошло вследствие двух рекордных валовых сборов в 2016 и 2017 годах. В следующем году цены могут вырасти.

Ранее «Невские новости» сообщали, что стоимость продуктовой корзины в Карелии снизилась на 2% в августе. Из ежемесячного отчёта Карелиястата следует, что в июле показатель составлял 4774 рубля. С начала года цена продуктового набора выросла на 6,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить