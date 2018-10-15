Комитет Госдумы поддержал продление «заморозки» накопительной пенсии

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Комитет Госдумы по труду поддержал проект закона о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет Госдумы поддержал продление «заморозки» накопительной пенсии
  • РИА Новости

Законопроект, согласно которому предлагается продлить «заморозку» отчислений накопительной пенсии до 2021 года, был внесён правительством.

Проектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Как заявил глава комитета Ярослав Нилов, законопроект касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 18 октября.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что законопроект о накопительной части пенсии может быть вынесен на общественное обсуждение осенью 2018 года.

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