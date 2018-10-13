Минфин России: G20 видит риск ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак рассказал, что G20 видит угрозу резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран.

Об этом сообщает ТАСС.

«Многие увидели риски того, что из-за чётко проявившейся тенденции удорожания заёмных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств, из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастают популистские тенденции, есть перспективы падения темпов роста их экономик», — сказал он.

По мнению ряда членов G20, чтобы пресечь подобные риски, необходимо сформировать международные резервы, которые должны быть не менее 3% импорта. Однако, по словам Сторчака, были и те, кто не согласился с подобным подходом.

«Были коллеги, которые оспаривали это, так как формирование резервов одновременно означает уменьшение инвестиций внутри страны, и не все согласны, что это правильно», — добавил он.

По его словам, среди других мер, предложенных G20 для защиты от рисков, были структурные реформы, борьба с неравенством, повышение производительности труда, монетарная политика, в частности оценка доли нерезидентов и небанковских структур среди кредиторов стран.

Ранее сообщалось, что две трети членов Национальной ассоциации экономики предпринимательства (NABE) США прогнозируют наступление рецессии в стране до конца 2020 года.