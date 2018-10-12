Посол Франции рассказала о торгово-экономических отношениях с Россией

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Посол Франции в России Сильви Берманн в беседе с «Известиями» рассказала о торгово-экономических отношениях двух стран.
Посол Франции рассказала о торгово-экономических отношениях с Россией
  • © Werner Mäling/imagebroker.com
  • globallookpress.com

«Торгово-экономические отношения России и Франции никогда не прекращались — несмотря на кризис, французские компании из страны никуда не ушли», — заявила она.

По её словам, в общей сложности на французских предприятиях работают около 156 тыс. российских граждан.

Как отметила Берманн, важную роль сыграл визит президента Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум 2018 года.

«Тогда павильон французских компаний был одним из самых представительных, присутствовали руководители большого числа предприятий, заключались договоры о ведении совместных проектов», — пояснила она.

Посол также сказала, что французские предприниматели в целом высказывались в поддержку последовательного развития отношений с Россией.

«Санкции, конечно, повлияли на экспорт сельскохозяйственной продукции из Франции в Россию, однако вместе с тем в страну пришли компании, готовые делиться опытом с российской стороной», — добавила Берманн.

Ранее посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов рассказал об отношениях Москвы и Сан-Марино.

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