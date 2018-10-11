Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа

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Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа
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«Озвучиваемая сумма в $1 млрд на несколько лет для всей Европы выглядит довольно смешно, её недостаточно даже для одного инфраструктурного проекта», — сказал Юшков.

По его словам, финансирование заявлено как поддержка проектов по сжиженному природному газу, поэтому средства могут быть направлены на реализацию давнего плана по соединению инфраструктуры между Польшей и Хорватией.

«В то же время реального смысла в этой инфраструктуре нет. Её наличие никак не гарантирует прихода дешёвого газа, что наглядно доказал пример Польши и Литвы», — отметил эксперт.

Он считает, что Европа просто не может конкурировать с азиатскими рынками за СПГ.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал этот американский законопроект.

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