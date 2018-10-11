Росстат сообщил о росте цен на топливо в первую неделю октября

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, цена составила 43,28 рубля за один литр.

Бензин марки Аи-92 вырос в цене на 2 копейки — до 41,39 рубля за литр, Аи-95 — на 5 копеек, до 44,62 рубля за литр, Аи-98 — на 4 копейки, до 49,95 рубля.

Дизельное топливо подорожало на 10 копеек — до 44,69 рубля за литр.

С начала 2018 года бензин подорожал в России на 9%, дизельное топливо — на 10,3%.

Ранее сообщалось, что российский топливный союз в письме, адресованном вице-премьеру Дмитрию Козаку, попросил отменить заморозку цен на АЗС.