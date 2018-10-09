В ЦБ заявили о процессе девалютизации активов банковского сектора

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор наблюдает процесс девалютизации активов банковского сектора.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что по итогам января—сентября рублёвая часть активов банков значительно увеличилась, при этом валютная часть снизилась, хоть и незначительно.

«Мы говорим об отчётности на 1 октября. Активы увеличились на 4,3 трлн рублей в абсолютном выражении. Здесь два тренда — рублёвая часть активов увеличилась значительно, а валютная часть активов незначительно снизилась. То есть идёт процесс девалютизации, мы его наблюдаем», — сказал он.

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