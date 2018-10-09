В ЦБ заявили о процессе девалютизации активов банковского сектора
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Он указал, что по итогам января—сентября рублёвая часть активов банков значительно увеличилась, при этом валютная часть снизилась, хоть и незначительно.
«Мы говорим об отчётности на 1 октября. Активы увеличились на 4,3 трлн рублей в абсолютном выражении. Здесь два тренда — рублёвая часть активов увеличилась значительно, а валютная часть активов незначительно снизилась. То есть идёт процесс девалютизации, мы его наблюдаем», — сказал он.
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