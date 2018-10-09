Новак назвал негативные факторы высоких цен на нефть

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Министр энергетики Александр Новак рассказал, почему России невыгодна слишком высокая цена нефти на мировом рынке.
Новак назвал негативные факторы высоких цен на нефть
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Конечно, чем выше цены, тем вроде бы лучше для стран-экспортёров и для нас. Бюджет больше пополняется, компании больше получают. Но даже сегодня сами российские компании, работающие на глобальных рынках, говорят о том, что пусть лучше она (цена на нефть. — RT) будет ниже, но стабильная. Это первый фактор», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

По мнению министра, вторым отрицательным фактором является то, что слишком высокие цены для потребителей создают угрозу их перехода на другие источники энергии и меньшего потребления нефти.

Ранее Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. Он также отметил, что введение американских санкций против Ирана и торговая война между Вашингтоном и Пекином могли стать причинами роста цен на нефть

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