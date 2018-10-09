Новак назвал негативные факторы высоких цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак рассказал, почему России невыгодна слишком высокая цена нефти на мировом рынке.

«Конечно, чем выше цены, тем вроде бы лучше для стран-экспортёров и для нас. Бюджет больше пополняется, компании больше получают. Но даже сегодня сами российские компании, работающие на глобальных рынках, говорят о том, что пусть лучше она (цена на нефть. — RT) будет ниже, но стабильная. Это первый фактор», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

По мнению министра, вторым отрицательным фактором является то, что слишком высокие цены для потребителей создают угрозу их перехода на другие источники энергии и меньшего потребления нефти.

Ранее Новак допустил, что цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. Он также отметил, что введение американских санкций против Ирана и торговая война между Вашингтоном и Пекином могли стать причинами роста цен на нефть.