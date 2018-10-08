Сбербанк назвал средний доход работающего пенсионера

Короткая ссылка
Средний месячный доход работающего пенсионера в России составляет 46 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка.
Сбербанк назвал средний доход работающего пенсионера
  • РИА Новости

«С учётом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем — 46 тыс. рублей, и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста», — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По данным Сбербанка, женщины сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. Так, к 60 годам продолжают трудиться 70% женщин, работавших к моменту выхода на пенсию, а к 63 годам — 47%. В то же время к 65 годам работают лишь 43% мужчин. К 75 годам показатель для обоих полов снижается до 2%.

В банке также оценили зарплату работающих пенсионеров — в среднем это почти 32 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей получают 4% лиц пенсионного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных изменениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить