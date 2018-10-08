Сбербанк назвал средний доход работающего пенсионера

Средний месячный доход работающего пенсионера в России составляет 46 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка.

«С учётом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем — 46 тыс. рублей, и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста», — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По данным Сбербанка, женщины сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. Так, к 60 годам продолжают трудиться 70% женщин, работавших к моменту выхода на пенсию, а к 63 годам — 47%. В то же время к 65 годам работают лишь 43% мужчин. К 75 годам показатель для обоих полов снижается до 2%.

В банке также оценили зарплату работающих пенсионеров — в среднем это почти 32 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей получают 4% лиц пенсионного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионных изменениях.