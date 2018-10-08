Глава ОПЕК отметил роль Путина в восстановлении рынка нефти

Восстановление рынка нефти было бы невозможным без «образцового лидерства» президента России Владимира Путина.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в своём поздравлении российскому лидеру в его день рождения.

Соответствующий текст размещён на официальной странице организации в Twitter.

2/2 He thanked the President for his pivotal contribution to the 'Declaration of Cooperation' process and looked forward to further cooperation in the future. HE Barkindo wished the President long life, good health and many more years of service to Russia. pic.twitter.com/ryI0fm6FI9 — OPEC (@OPECSecretariat) 7 octobre 2018

«Вы внесли решающий вклад в то, что страны, являющиеся и не являющиеся членами ОПЕК, привели мировой рынок нефти к равновесию», — говорится в поздравлении.

Также Баркиндо пожелал Путину здоровья и «долгих лет служения родине и международному сообществу».

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.