Глава ОПЕК отметил роль Путина в восстановлении рынка нефти

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Восстановление рынка нефти было бы невозможным без «образцового лидерства» президента России Владимира Путина.
Глава ОПЕК отметил роль Путина в восстановлении рынка нефти
  • РИА Новости

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в своём поздравлении российскому лидеру в его день рождения.

Соответствующий текст размещён на официальной странице организации в Twitter.

«Вы внесли решающий вклад в то, что страны, являющиеся и не являющиеся членами ОПЕК, привели мировой рынок нефти к равновесию», — говорится в поздравлении.

Также Баркиндо пожелал Путину здоровья и «долгих лет служения родине и международному сообществу».

В конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств (ОПЕК+) договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходились на Россию. 

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.

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