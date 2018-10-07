Силуанов: российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов

Российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов, в том числе цен на нефть и санкций. Такое мнение выразил глава Минфина России Антон Силуанов в программе «Путин. Кремль» на телеканале «Россия 1».

«Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то что у нас такой двойной удар получился: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, Россия стала более независимой с точки зрения внешних импортных технологий.

Ранее Силуанов заявил, что основное влияние на курс рубля в настоящее время оказывает внешнее санкционное давление. При этом он добавил, что рубль имеет достаточный запас прочности, но не исключена возможность волатильности «на валютных рынках в связи с санкционными ограничениями».

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на финансовом рынке.