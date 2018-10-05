Bloomberg прогнозирует дефицит какао в мире из-за России
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Согласно данным трейдеров, брокеров и аналитиков, с 1 октября на рынке ожидается возникновение дефицита объёмом около 50 тыс. т.
Как отмечается, в России, которая занимает второе место в мире по потреблению шоколада, за последние девять месяцев потребление увеличилось почти в четыре раза.
«Мы ждём, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определённо увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру», — сказал менеджер компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.
В материале приводятся данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5%.