Bloomberg прогнозирует дефицит какао в мире из-за России

Рост спроса на шоколад в России может привести к тому, что после двух лет переизбытка на рынке какао возникнет небольшой дефицит. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Согласно данным трейдеров, брокеров и аналитиков, с 1 октября на рынке ожидается возникновение дефицита объёмом около 50 тыс. т.

Как отмечается, в России, которая занимает второе место в мире по потреблению шоколада, за последние девять месяцев потребление увеличилось почти в четыре раза.

«Мы ждём, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определённо увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру», — сказал менеджер компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.

В материале приводятся данные компании Nielsen, согласно которым темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5%.