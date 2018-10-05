В РФПИ назвали основные направления инвестиций между Индией и Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT рассказал об основных направлениях инвестиций между Россией и Индией.

«Я бы выделил традиционные направления — это энергетика и инфраструктура. Но также новые направления — технологии. Сейчас мы очень много будем инвестировать в искусственный интеллект, в технологические сферы. И здесь российско-индийское взаимодействие крайне перспективно», — сказал он.

По словам Дмитриева, это связано с тем, что в России и Индии много талантливых программистов и учёных.

«И, объединив их усилия, мы можем помочь снизить издержки во многих секторах», — добавил Дмитриев.

Ранее российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Индия к 2025 году планируют нарастить товарооборот до $30 млрд.