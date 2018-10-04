Швейцария может принять участие в создании независимого аналога SWIFT

Посол Швейцарии в Москве Ив Россье заявил, что страна может принять участие в создании независимого аналога платёжной системы SWIFT.

«Если в финансовом секторе появятся какие-то новые разработки, мы будем внимательно следить за ними, но это явно вопрос для размышлений в Евросоюзе, а не в Швейцарии… Но если появится новая платежная система, каждая страна примет участие в этой платежной системе. И мы, конечно, почему бы нет», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что работа над предложениями о создании в Европе независимых от SWIFT платёжных систем уже начата.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Мааса.