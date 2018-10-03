В Госдуме оценили требование Венгрии к Евросоюзу по «Турецкому потоку»

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что страна требует от Брюсселя не препятствовать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».
В Госдуме оценили требование Венгрии к Евросоюзу по «Турецкому потоку»
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«Безусловно, «Турецкий поток» очень важен для Центральной Европы. Поступающий таким путём газ будет менее дорогим, чем поставляемый через Украину. Соответственно, он будет дешевле и для потребителей, и для предприятий Венгрии. Конечно же, факт дешевизны для жителей является большим плюсом для правительства. Оно беспокоится о своём народе. А благодаря дешевизне для организаций резко уменьшится себестоимость и венгерская продукция станет более востребованной на международных и внутренних рынках», — считает Ананских.

По его словам, «всё больше в мире рыночные отношения доминируют над политическим давлением».

«Политики начинают понимать, что их выбирает народ и они должны делать жизнь избирателей лучше. В очень многих странах руководство поворачивается лицом к своим гражданам, а не к заокеанским товарищам», — сказал депутат.

Ранее Венгрия выступила за то, чтобы Евросоюз не мешал Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».

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