В Госдуме оценили требование Венгрии к Евросоюзу по «Турецкому потоку»
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«Безусловно, «Турецкий поток» очень важен для Центральной Европы. Поступающий таким путём газ будет менее дорогим, чем поставляемый через Украину. Соответственно, он будет дешевле и для потребителей, и для предприятий Венгрии. Конечно же, факт дешевизны для жителей является большим плюсом для правительства. Оно беспокоится о своём народе. А благодаря дешевизне для организаций резко уменьшится себестоимость и венгерская продукция станет более востребованной на международных и внутренних рынках», — считает Ананских.
По его словам, «всё больше в мире рыночные отношения доминируют над политическим давлением».
«Политики начинают понимать, что их выбирает народ и они должны делать жизнь избирателей лучше. В очень многих странах руководство поворачивается лицом к своим гражданам, а не к заокеанским товарищам», — сказал депутат.
Ранее Венгрия выступила за то, чтобы Евросоюз не мешал Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».