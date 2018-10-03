В Госдуме оценили требование Венгрии к Евросоюзу по «Турецкому потоку»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что страна требует от Брюсселя не препятствовать Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».

«Безусловно, «Турецкий поток» очень важен для Центральной Европы. Поступающий таким путём газ будет менее дорогим, чем поставляемый через Украину. Соответственно, он будет дешевле и для потребителей, и для предприятий Венгрии. Конечно же, факт дешевизны для жителей является большим плюсом для правительства. Оно беспокоится о своём народе. А благодаря дешевизне для организаций резко уменьшится себестоимость и венгерская продукция станет более востребованной на международных и внутренних рынках», — считает Ананских.

По его словам, «всё больше в мире рыночные отношения доминируют над политическим давлением».

«Политики начинают понимать, что их выбирает народ и они должны делать жизнь избирателей лучше. В очень многих странах руководство поворачивается лицом к своим гражданам, а не к заокеанским товарищам», — сказал депутат.

Ранее Венгрия выступила за то, чтобы Евросоюз не мешал Центральной Европе получать российский газ по «Турецкому потоку».