Росстат сообщил о сохранении недельной инфляции на уровне 0,1%

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В России инфляция за неделю, с 25 сентября по 1 октября, сохранилась на уровне 0,1%.
Росстат сообщил о сохранении недельной инфляции на уровне 0,1%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

За отчётную неделю на 2,4% увеличились цены на куриные яйца и пшено, на 0,9% — на сахар-песок; на 0,7% подорожало мясо кур, на 0,2% — говядина, баранина, колбасы, мясные консервы, стерилизованное молоко, подсолнечное масло, пшеничный хлеб и рис.

Мороженая рыба и гречневая крупа стали дешевле на 0,2%, плодоовощная продукция — в среднем на 1%.

С начала 2018 года инфляция составила 2,5%, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что инфляция в России равнялась 0% с 11 по 17 сентября.

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