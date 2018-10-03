Росстат сообщил о сохранении недельной инфляции на уровне 0,1%
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
За отчётную неделю на 2,4% увеличились цены на куриные яйца и пшено, на 0,9% — на сахар-песок; на 0,7% подорожало мясо кур, на 0,2% — говядина, баранина, колбасы, мясные консервы, стерилизованное молоко, подсолнечное масло, пшеничный хлеб и рис.
Мороженая рыба и гречневая крупа стали дешевле на 0,2%, плодоовощная продукция — в среднем на 1%.
С начала 2018 года инфляция составила 2,5%, передаёт Inforeactor.
Ранее сообщалось, что инфляция в России равнялась 0% с 11 по 17 сентября.