Инфляция в России составила 0% за неделю

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Инфляция в России составила 0% с 11 по 17 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата.
Инфляция в России составила 0% за неделю
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

За неделю цены на куриные яйца выросли на 3,6%, на пшено — на 2%, на свинину, баранину, кур, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, соль, муку, ржаной хлеб — на 0,2—0,6%.

Гречневая крупа стала дешевле на 0,3%, мороженая рыба — на 0,2%, творог и шоколадные конфеты — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,2%, на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Потребительские цены с начала года показали рост на 2,4%.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2018 года может превысить прогноз Минэкономразвития в случае сохранения текущих значений курса рубля.

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