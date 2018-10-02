Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза
- РИА Новости
«Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — заявил глава Челябинской области Борис Дубровский.
В июле регионы утвердили «дорожную карту» по развитию сотрудничества.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Челябинской области.
Также ИА «Удмуртия» сообщало, что Елабуга и Сарапул подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами.