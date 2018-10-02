Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза

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Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном почти в два раза — до 60 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза
  • РИА Новости

«Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — заявил глава Челябинской области Борис Дубровский.

В июле регионы утвердили «дорожную карту» по развитию сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Челябинской области.

Также ИА «Удмуртия» сообщало, что Елабуга и Сарапул подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами.

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