Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном в два раза

Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном почти в два раза — до 60 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга», — заявил глава Челябинской области Борис Дубровский.

В июле регионы утвердили «дорожную карту» по развитию сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Челябинской области.

Также ИА «Удмуртия» сообщало, что Елабуга и Сарапул подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами.