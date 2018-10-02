Эксперт оценил опасения «Нафтогаза» по поводу предстоящего запуска второй нитки «Турецкого потока»

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News оценил опасения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева по поводу предстоящего запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток».

«На самом деле здравые голоса на Украине, в том числе из того же «Нафтогаза», ещё весной признавали, что «Турецкий поток» стал практически реальностью и Киеву нужно пересчитывать свою энергетическую стратегию, исходя из того, что он уже действует», — заявил Солонников.

По его мнению, заявление Коболева стоит воспринимать только как очередную попытку привлечь внимание.

Как напомнил эксперт, в настоящее время в Киеве активно обсуждают вопросы приватизации компании, возможности её ликвидации, и от того, как будет реализована энергетическая стратегия Европы, во многом зависит и стоимость активов «Нафтогаза».

В июле украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.