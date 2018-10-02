Эксперт оценил опасения «Нафтогаза» по поводу предстоящего запуска второй нитки «Турецкого потока»
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«На самом деле здравые голоса на Украине, в том числе из того же «Нафтогаза», ещё весной признавали, что «Турецкий поток» стал практически реальностью и Киеву нужно пересчитывать свою энергетическую стратегию, исходя из того, что он уже действует», — заявил Солонников.
По его мнению, заявление Коболева стоит воспринимать только как очередную попытку привлечь внимание.
Как напомнил эксперт, в настоящее время в Киеве активно обсуждают вопросы приватизации компании, возможности её ликвидации, и от того, как будет реализована энергетическая стратегия Европы, во многом зависит и стоимость активов «Нафтогаза».
В июле украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.