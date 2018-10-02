Эксперт оценил опасения «Нафтогаза» по поводу предстоящего запуска второй нитки «Турецкого потока»

Короткая ссылка
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Nation News оценил опасения главы «Нафтогаза» Андрея Коболева по поводу предстоящего запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток».
Эксперт оценил опасения «Нафтогаза» по поводу предстоящего запуска второй нитки «Турецкого потока»
  • ©turkstream.info

«На самом деле здравые голоса на Украине, в том числе из того же «Нафтогаза», ещё весной признавали, что «Турецкий поток» стал практически реальностью и Киеву нужно пересчитывать свою энергетическую стратегию, исходя из того, что он уже действует», — заявил Солонников.

По его мнению, заявление Коболева стоит воспринимать только как очередную попытку привлечь внимание.

Как напомнил эксперт, в настоящее время в Киеве активно обсуждают вопросы приватизации компании, возможности её ликвидации, и от того, как будет реализована энергетическая стратегия Европы, во многом зависит и стоимость активов «Нафтогаза».

В июле украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить