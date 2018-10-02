В «Нафтогазе» увидели угрозу от пуска второй нитки «Турецкого потока»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил опасения по поводу предстоящего запуска второй нитки газопровода «Турецкий поток».
В «Нафтогазе» увидели угрозу от пуска второй нитки «Турецкого потока»
  • РИА Новости

«Нить (вторая. — RT) «Турецкого потока» такая же угрожающая, как и «Северный поток». Она меньше по объёму, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объёмов с Украины и перевод их на другой маршрут», — сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Коболев также посетовал на тяжёлые переговоры с Анкарой по данному вопросу и выразил надежду на продолжение транзита газа в Евросоюз через Украину. По его мнению, в таком случае запуск нитки будет бессмысленным.

В июне судно «Пайониринг спирит» возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток». 

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