В Госдуме прокомментировали план главы ВТБ по дедолларизации экономики

Депутат Государственной думы Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики.

По словам парламентария, он полностью поддерживает идею снижения объёма расчётов в долларах во внешнеторговой деятельности России.

«Я считаю, что это не просто назрело, это крайне необходимо — снизить зависимость российской экономики от давления извне», — отметил Гартунг.

Как полагает депутат, крупнейшие торговые партнёры Москвы готовы отказаться от расчётов в долларах.

«И Евросоюз не откажется перейти к евро, и Китай уже заявил о том, что готов к расчётам в юанях», — сказал он.

Ранее Костин предложил размещать еврооблигации на российской площадке, отказаться от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр, который обслуживает внебиржевой международный фондовый рынок) и лицензировать всех участников фондового рынка так, чтобы работа велась по единым правилам.

Также старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный отказ России, Турции и Ирана от взаиморасчётов в долларах.