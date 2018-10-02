Постпред России при международных организациях в Вене рассказал о выгодах формата ОПЕК+

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» рассказал о выгодах формата ОПЕК+.
Постпред России при международных организациях в Вене рассказал о выгодах формата ОПЕК+
  • РИА Новости

«Что касается отношений России и ОПЕК, то они носят очень тёплый и деловой характер — нас уважают и ценят, считая одним из ведущих разработчиков соглашения ОПЕК+», — заявил он.

По его словам, задача этой договорённости — привести цены на нефть к самому подходящему для всех экспортёров уровню.

Как напомнил Ульянов, ещё весной было подсчитано, что сделка принесла в российский бюджет более 2 трлн рублей.

Постпред добавил, что в поле зрения есть и другие направления.

«Что из этого получится, пока неизвестно, однако смело можно говорить о желании сторон развивать сотрудничество, которое уже показало себя очень неплохо», — сказал он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире заявил о необходимости проведения дальнейшей совместной работы для обеспечения равновесия на мировом рынке нефти.

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