Новак заявил о необходимости проведения работы для достижения равновесия на рынке нефти
«Конечно, нам придётся ещё очень много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь цели обеспечить исполнение наших общих договорённостей в целях достижения равновесия на рынке», — сказал он.
По словам Новака, совместная работа сторон в рамках министерской встречи будет продолжена в ноябре-декабре текущего года.
Ранее глава российского Минэнерго заявил, что добыча нефти в России в сентябре превысит августовские показатели.