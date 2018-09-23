Новак заявил о необходимости проведения работы для достижения равновесия на рынке нефти

Короткая ссылка
Министр энергетики России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире заявил о необходимости проведения дальнейшей совместной работы для обеспечения равновесия на мировом рынке нефти.

«Конечно, нам придётся ещё очень много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь цели обеспечить исполнение наших общих договорённостей в целях достижения равновесия на рынке», — сказал он.

По словам Новака, совместная работа сторон в рамках министерской встречи будет продолжена в ноябре-декабре текущего года.

Ранее глава российского Минэнерго заявил, что добыча нефти в России в сентябре превысит августовские показатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить