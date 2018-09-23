Новак заявил о необходимости проведения работы для достижения равновесия на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире заявил о необходимости проведения дальнейшей совместной работы для обеспечения равновесия на мировом рынке нефти.

«Конечно, нам придётся ещё очень много потрудиться всем вместе для того, чтобы достичь цели обеспечить исполнение наших общих договорённостей в целях достижения равновесия на рынке», — сказал он.

По словам Новака, совместная работа сторон в рамках министерской встречи будет продолжена в ноябре-декабре текущего года.

Ранее глава российского Минэнерго заявил, что добыча нефти в России в сентябре превысит августовские показатели.