Минэнерго: новые ТЭС имеют большой запас для роста экономики в Крыму

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Энергомост с территории Краснодарского края и новые ТЭС имеют большой запас для роста экономики Крыма и Севастополя, заявил замглавы Минэнерго Андрей Черезов.
Минэнерго: новые ТЭС имеют большой запас для роста экономики в Крыму
  • РИА Новости

По его словам, дополнительная мощность Таврической, Балаклавской и Сакской ТЭС после ввода всех турбин суммарно составит 1060 мегаватт, сообщает «Новый Севастополь».

Как отметил Черезов, объём дополнительной мощности, если учитывать энергомост, составит 2160 мегаватт.

«В целом у нас очень серьёзный запас на рост экономики Республики Крым и Севастополя. Если в дальнейшем понадобятся какие-то дополнительные мощности, если мы увидим рост экономики и потребления на полуострове, мы сможем ещё рассмотреть определённые варианты по увеличению выработки электроэнергии», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что в Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС.

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