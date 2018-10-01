Минэнерго: новые ТЭС имеют большой запас для роста экономики в Крыму
- РИА Новости
По его словам, дополнительная мощность Таврической, Балаклавской и Сакской ТЭС после ввода всех турбин суммарно составит 1060 мегаватт, сообщает «Новый Севастополь».
Как отметил Черезов, объём дополнительной мощности, если учитывать энергомост, составит 2160 мегаватт.
«В целом у нас очень серьёзный запас на рост экономики Республики Крым и Севастополя. Если в дальнейшем понадобятся какие-то дополнительные мощности, если мы увидим рост экономики и потребления на полуострове, мы сможем ещё рассмотреть определённые варианты по увеличению выработки электроэнергии», — добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что в Крыму запущены в работу первые блоки двух ТЭС.