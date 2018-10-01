Эксперт прокомментировал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой
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«Главный момент нового NAFTA — политический. США удалось провести отдельные сепаратные переговоры с Мексикой и заключить соглашение, а потом провести отдельные переговоры с Канадой», — сказал Васильев.
По его словам, таким же образом Вашингтон будет строить все свои торгово-экономические отношения, в особенности с Евросоюзом, то есть в будущем соглашения станут заключаться с каждой страной по отдельности.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал сделку исторической.