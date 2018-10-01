Эксперт прокомментировал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал новое торговое соглашение между Вашингтоном, Оттавой и Мехико.
Эксперт прокомментировал новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой
  • © pixabay.com

«Главный момент нового NAFTA — политический. США удалось провести отдельные сепаратные переговоры с Мексикой и заключить соглашение, а потом провести отдельные переговоры с Канадой», — сказал Васильев.

По его словам, таким же образом Вашингтон будет строить все свои торгово-экономические отношения, в особенности с Евросоюзом, то есть в будущем соглашения станут заключаться с каждой страной по отдельности.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал сделку исторической.

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