Трамп назвал новую торговую сделку с Канадой и Мексикой исторической

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Президент США Дональд Трамп высоко оценивает новое торговое соглашение между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой. Об этом он написал в Twitter.
Трамп назвал новую торговую сделку с Канадой и Мексикой исторической
  • Reuters

«Это великолепная сделка для всех трёх стран, которая исправляет многие недостатки и ошибки NAFTA, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, снижает торговые барьеры для США и сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром. USMCA — историческая сделка!» — говорится в сообщении.

Трамп поздравил Канаду и Мексику с заключением соглашения.

Ранее США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение — USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).

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