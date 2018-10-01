Трамп назвал новую торговую сделку с Канадой и Мексикой исторической

Президент США Дональд Трамп высоко оценивает новое торговое соглашение между Соединёнными Штатами, Мексикой и Канадой. Об этом он написал в Twitter.

Reuters

«Это великолепная сделка для всех трёх стран, которая исправляет многие недостатки и ошибки NAFTA, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, снижает торговые барьеры для США и сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром. USMCA — историческая сделка!» — говорится в сообщении. Трамп поздравил Канаду и Мексику с заключением соглашения. Ранее США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение — USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).