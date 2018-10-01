Смольный объявил конкурс на создание товарного знака «Сделано в Санкт-Петербурге / Made in Saint-Petersburg», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Заявки принимаются до 26 октября в электронном виде. С 29 октября по 2 ноября эксперты отберут десять лучших вариантов, после чего начнётся онлайн-голосование.

«Бренд предполагается сделать единым для субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность в сфере индустрии моды и лёгкой промышленности», — рассказали в пресс-службе.

Итоги конкурса объявят 26 ноября. Презентацию бренда планируют провести в декабре на Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что сертификаты бренда Made in Russia получили 450 наименований.