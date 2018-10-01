Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля до конца года
- РИА Новости
Как отмечается, фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными. Среди них — значительное положительное сальдо текущего счёта, устойчивые показатели госфинансов и экономический рост.
«В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года», — указывается в документе.
Ранее Минфин спрогнозировал по курсу рубля до 2035 года