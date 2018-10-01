Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля до конца года

Короткая ссылка
Минэкономразвития ожидает, что курс доллара вернётся к уровню 64-65 рублей в октябре-декабре. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года.
Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля до конца года
  • РИА Новости

Как отмечается, фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными. Среди них — значительное положительное сальдо текущего счёта, устойчивые показатели госфинансов и экономический рост. 

«В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года», — указывается в документе.

Ранее Минфин спрогнозировал по курсу рубля до 2035 года

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить