Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля до конца года

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара вернётся к уровню 64-65 рублей в октябре-декабре. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период до 2024 года.

РИА Новости

Как отмечается, фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам, остаются благоприятными. Среди них — значительное положительное сальдо текущего счёта, устойчивые показатели госфинансов и экономический рост. «В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 года», — указывается в документе. Ранее Минфин спрогнозировал по курсу рубля до 2035 года