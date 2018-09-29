В Минфине дали прогноз по курсу рубля до 2035 года

В Министерстве финансов России дали прогноз по курсу рубля в период до 2035 года. Об этом сообщается в «Бюджетном прогнозе Российской Федерации».

По данным ведомства, в 2017—2020 годах средний курс доллара США по базовому сценарию составит 61,9 рубля, в 2021—2025 годах — 66,4 рубля, в 2026—2030 годах — 71,1 рубля, в 2031—2035 годах — 73,9 рубля.

При этом, как уточняет kp.ru, речь идёт о номинальных показателях, в то время как реальный эффективный курс рубля останется на относительно стабильном уровне.

Ранее стало известно, что председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету и налогам проект федерального бюджета на 2019—2021 годы.