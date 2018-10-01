В Москве повысят субсидии для фермеров — производителей молока

С 2019 года в столице повысят субсидии для фермеров — производителей молока, сообщает «Вечерняя Москва».

Соответствующее решение опубликовано на сайте мэра.

Из постановления следует, что субсидии по поддержке молочного животноводства выплачиваются, исходя из объёма реализованного молока и уровня молочной продуктивности от 100 до 350 рублей за центнер.

В 2019-2021 гг. планируется удвоить субсидии фермерам Новой Москвы за приобретение сельхозтехники, удобрений и племенного скота.

«В Новой Москве всегда были сельхозтоваропроизводители. На присоединённых территориях размещаются как крупные комбинаты, большие тепличные хозяйства, так и частные фермерские подворья. Есть и своё поголовье крупного рогатого скота — более 3,5 тыс. голов, в том числе дойные стада», — заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что Москва сама производит 6% молока, необходимого для потребностей предприятий и горожан.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малый бизнес города сможет получить дополнительно 276 млн рублей благодаря господдержке.