Россельхозбанк докапитализируют на 20 млрд рублей
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«Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк», — цитирует РИА Новости Медведева.
По его словам, в следующем году процесс докапитализации продолжится.
В апреле сообщалось, что Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики.