Россельхозбанк докапитализируют на 20 млрд рублей

Правительство России в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, в следующем году процесс докапитализации продолжится.

В апреле сообщалось, что Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики.