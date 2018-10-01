Россельхозбанк докапитализируют на 20 млрд рублей

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Правительство России в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Россельхозбанк докапитализируют на 20 млрд рублей
  • © Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS

«Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки, необходимый уровень ликвидности, чтобы вы могли и дальше успешно кредитовать аграрный сектор, я принял решение о том, чтобы докапитализировать банк», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, в следующем году процесс докапитализации продолжится.

В апреле сообщалось, что Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка, поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики.

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