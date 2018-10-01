Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ по ценам на бензин

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Центробанка, согласно которому цены на бензин и дизельное топливо не изменятся до конца года.

«Сейчас, если мы будем видеть откат к нормальным уровням, к 60 рублям за доллар, роста цен на бензин не случится, потому что небольшие подорожания из-за инфляции будут гаситься как раз тем, что курс выправляется к доллару», — заявил Юшков.

По его словам, цена нефти в рублях будет снижаться, что позитивно отразится на розничном рынке, и цена на бензин останется без изменений.

Как отметил Юшков, цена бензина может вырасти в случае угрозы новых санкций и необходимости резкого укрепления золотовалютных резервов.

Ранее в Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.