Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ по ценам на бензин

Короткая ссылка
Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Центробанка, согласно которому цены на бензин и дизельное топливо не изменятся до конца года.
Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ по ценам на бензин
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Сейчас, если мы будем видеть откат к нормальным уровням, к 60 рублям за доллар, роста цен на бензин не случится, потому что небольшие подорожания из-за инфляции будут гаситься как раз тем, что курс выправляется к доллару», — заявил Юшков.

По его словам, цена нефти в рублях будет снижаться, что позитивно отразится на розничном рынке, и цена на бензин останется без изменений.

Как отметил Юшков, цена бензина может вырасти в случае угрозы новых санкций и необходимости резкого укрепления золотовалютных резервов.

Ранее в Росстате заявили, что в России к 24 сентября зафиксирован незначительный рост средних розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить