Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют

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В обзоре Deutsche Bank говорится, что рубль является одной из самых недооценённых мировых валют. Об этом пишет РБК.
Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют
  • РИА Новости

Согласно методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», указывает экономист банка Кристиан Ветошка.

В обзоре банка он прогнозирует укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар. 

Модель Deutsche Bank охватила 31 валюту — десять оказались переоценены и 21 недооценена.

Помимо рубля, в тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%).

Отмечается, что доллар переоценён примерно на 7%.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля достаточно недооценён. По словам министра, данная ситуация связана с ожиданием новой волны санкций в отношении России и нестабильностью на развивающихся рынках Турции, ЮАР и Аргентины.

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