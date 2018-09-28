Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют
- РИА Новости
Согласно методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», указывает экономист банка Кристиан Ветошка.
В обзоре банка он прогнозирует укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар.
Модель Deutsche Bank охватила 31 валюту — десять оказались переоценены и 21 недооценена.
Помимо рубля, в тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%).
Отмечается, что доллар переоценён примерно на 7%.
Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля достаточно недооценён. По словам министра, данная ситуация связана с ожиданием новой волны санкций в отношении России и нестабильностью на развивающихся рынках Турции, ЮАР и Аргентины.