Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют

В обзоре Deutsche Bank говорится, что рубль является одной из самых недооценённых мировых валют. Об этом пишет РБК.

РИА Новости

Согласно методике оценки поведенческого равновесного валютного курса Deutsche Bank, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», указывает экономист банка Кристиан Ветошка. В обзоре банка он прогнозирует укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар. Модель Deutsche Bank охватила 31 валюту — десять оказались переоценены и 21 недооценена. Помимо рубля, в тройку антилидеров вошли турецкая лира (-46,2%) и колумбийский песо (-22,2%). Отмечается, что доллар переоценён примерно на 7%. Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля достаточно недооценён. По словам министра, данная ситуация связана с ожиданием новой волны санкций в отношении России и нестабильностью на развивающихся рынках Турции, ЮАР и Аргентины.