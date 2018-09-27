Эксперт оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России

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Инвестиционный консультант «БКС Брокер» Артём Петухов оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России.
Эксперт оценил перспективы роста ставок по вкладам в долларах в России
  • Reuters

Об этом сообщает «Российская газета».

«Вполне логично, что вслед за Сбербанком крупнейшие кредитные организации также поднимут ставки по валютным депозитам, чтобы удержать и сохранить активы своих клиентов», — заявил он.

По его словам, в целом перспектива вложений в доллар выглядит привлекательно, но это не значит, что стоит отказываться от других инструментов.

Как пояснил Петухов, финансовые вложения должны быть диверсифицированы, и это касается как фондового рынка, так и рынка депозитов.

Ранее сообщалось, что объём вкладов населения в банках России за август сократился на 0,6% и составил 27,4 трлн рублей.

Также НСН сообщала, что в июне объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.

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