В ЦБ сообщили о сокращении вкладов населения в банках России за август

Короткая ссылка
Объём вкладов населения в банках России за август сократился на 0,6% и составил 27,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре динамики развития банковского сектора.
В ЦБ сообщили о сокращении вкладов населения в банках России за август
  • РИА Новости

«В августе вклады населения сократились на 0,6%, их объём составил 27,4 трлн рублей (30,8% от совокупных пассивов банковского сектора)», — отмечается в сообщении.

В конце августа Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,4 п. п.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил среднесрочный прогноз по росту внутреннего валового продукта России на 2020 год с 1,5—2% до 1,8—2,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить