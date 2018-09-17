В ЦБ сообщили о сокращении вкладов населения в банках России за август

Объём вкладов населения в банках России за август сократился на 0,6% и составил 27,4 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре динамики развития банковского сектора.

РИА Новости

«В августе вклады населения сократились на 0,6%, их объём составил 27,4 трлн рублей (30,8% от совокупных пассивов банковского сектора)», — отмечается в сообщении. В конце августа Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,1—0,4 п. п. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил среднесрочный прогноз по росту внутреннего валового продукта России на 2020 год с 1,5—2% до 1,8—2,3%.