Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа

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Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерение украинской компании «Нафтогаз» добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.
Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа
  • РИА Новости

По словам эксперта, есть два исходных решения арбитража, причём одно формально вынесено в пользу «Нафтогаза», второе — в пользу «Газпрома».

«В результате здесь возникла ситуация, которую юристы традиционно называют зачётом, когда одно требование закрывается другим требованием, и спор из-за этого прекращается», — пояснил Лабин.

Как добавил эксперт, если два решения приняты по одной проблематике, то автоматического зачёта не происходит, тем более что исполнение иностранных арбитражных решений регулируется Нью-Йоркской конвенцией от 1958 года.

«Здесь ясно, что с точки зрения права обе стороны в данном случае являются одновременно должниками и взыскателями», — заключил Лабин.

По его мнению, в такой ситуации можно было бы разобрать весь этот пакет требований на столе переговоров, но разумной позиции от Украины в сложившейся ситуации ждать не стоит.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.

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