«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа

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«Нафтогаз» намерен добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.
«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа
  • РИА Новости

По словам коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, начиная с марта «Газпром» должен был продавать газ на уровне немецкого рынка, однако он «не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ».

«Мы через арбитра вынудим «Газпром» компенсировать нам разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который должен был быть по изменённому в арбитраже контракту», — заявил он на пресс-конференции.

Витренко оценил сумму данной компенсации в более чем $110 млн.

Ранее суд в Швеции отменил приостановление решения арбитража, в соответствии с которым «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

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