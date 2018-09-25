«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» $110 млн за разницу в цене газа

«Нафтогаз» намерен добиваться в Стокгольмском арбитраже от «Газпрома» компенсации разницы между стоимостью импорта газа из Евросоюза и ценой, установленной решением суда.

По словам коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, начиная с марта «Газпром» должен был продавать газ на уровне немецкого рынка, однако он «не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ».

«Мы через арбитра вынудим «Газпром» компенсировать нам разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который должен был быть по изменённому в арбитраже контракту», — заявил он на пресс-конференции.

Витренко оценил сумму данной компенсации в более чем $110 млн.

Ранее суд в Швеции отменил приостановление решения арбитража, в соответствии с которым «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.