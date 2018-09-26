Аргентина и МВФ объявят о новом соглашении по кредиту 26 сентября

Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что его страна и Международный валютный фонд (МВФ) намерены объявить о новом соглашении по кредиту 26 сентября.

Об этом сообщает Infobae.

«Фонд сейчас заканчивает работу по формальной проверке предложения, завтра оно будет вынесено на формальную дискуссию, и если не произойдёт ничего экстраординарного, то завтра вечером мы сможем его озвучить», — указал он.

Ранее директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о достижении прогресса на переговорах о предоставлении помощи Аргентине.

3 сентября сообщалось, что в Аргентине сократят несколько министерств в связи с тяжёлой экономической ситуацией.